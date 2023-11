Zazzaroni invoca la sfortuna per il Milan: "Se Pioli andasse a Lourdes troverebbe chiuso"

Così scrive Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, sulle difficoltà del Milan.

"Ho la sensazione che, per quello che si è visto fino ad oggi anche in campionato, se Pioli andasse a Lourdes troverebbe chiuso“. Così scrive Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, sulle difficoltà del Milan.

“Doveva andare così. Non c’è altra spiegazione. Quando sei costretto ad affrontare la partita della svolta senza Leao, né Okafor; quando

a una difesa strutturalmente incompleta vengono a mancare prima Kalulu e Kjaer, oltre a Pellegrino (…), e dopo una cinquantina di minuti anche Thiaw, che puoi sostituire soltanto con un centrocampista (Krunic); quando Maignan il fenomeno ha evidenti responsabilità su due gol su tre e Giroud, un autentico specialista, sbaglia il rigore nei primi minuti; beh, quando gira così puoi andare a farti benedire anche se ti chiami Diavolo“.