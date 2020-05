Zazzaroni: "Meglio i playoff ed il campo rispetto a cristallizzazione classifica o decisioni Lega!"

Nel corso di un intervento sul sito del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato dello scenario playoff: "E' una soluzione mai amata dalla federazione, ma è l'ultima soluzione, seppur sgradita ai club che rischiano in un doppio confronto, qualora si dovesse finire nei tempi il campionato. Ma è sicuramente più utile rispetto ad una cristallizzazione della classifica e con promozioni e retrocessioni a caso. Si tutelerebbe comunque il merito sportivo. Tutti ci auguriamo la conclusione normale, ma l'importante per tutti è che sia il campo a decidere, il merito sportivo è la base dello sport. Bisogna vincere sul campo, non sul tavolo della Lega. Speriamo davvero che si riparta, stiamo vedendo effetti devastanti nei paesi che hanno deciso di terminare i campionati".