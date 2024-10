Zazzaroni su Kvara: "Se non si accontenta di 6mln il Napoli deve venderlo!"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La forza di questo Napoli capolista sta proprio nella forza del suo allenatore. Conte se vede che un giocatore non funziona nel contesto di una partita lo toglie. Una delle maggiori qualità di un allenatore è quello di saper leggere le partite. E così se togli Lukaku, Kvara o Politano non è un problema se è in funzione di quello che Conte vede in campo.

Rinnovo di Kvara? Deve accontentarsi, è anche un’espressione sbagliata. 5/6 milioni all’anno sono tanti, se non gli sta bene si vende. Incassi 100 milioni e ne prendi un altro, se è vero che il Psg lo ha cercato. Lukaku sta lavorando tanto sulla massa magra e massa grassa. Lui adesso sta giocando molto spalle alla porta. L’importante è averlo, lui è un giocatore che fa gol con il respiro ed è importante averlo. Sono convinto che questa squadra abbia dei margini incredibili, avanti hai tante soluzioni, sono convinto che dopo la terza sosta avremmo un Napoli molto più divertente. Gli arbitri? Alcuni arbitraggi allucinanti ed imbarazzanti”.