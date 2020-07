Zazzaroni su Napoli-Milan: "Non c'era rigore su Bonaventura, bravi gli azzurri a protestare"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Napoli-Milan? Non c'era rigore su Bonaventura. Mi è piaciuto molto il Napoli domenica, ha giocato a calcio, ha aggredito e meritava di vincere. Domenica c'erano tutte le motivazioni per andare a vedere il fallo al VAR, i giocatori del Napoli hanno fatto bene a protestare civilmente. Vorrei un ricambio al vertice, l'arroganza che vige ai piani alti, va ricambiata, il quarto mandato è insostenibile. Purtroppo è una battaglia che facciamo in pochi, la maggior parte della stampa italiana manca di coraggio. Orsolini come sostituto di Callejon? Ha una qualità che in pochi hanno: è matto. Salta sempre l'uomo, è quello che mi piace di un esterno".