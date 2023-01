Ziliani critica la Gazzetta: "Agli amici bianconeri che la leggono, ditegli che la Juve andrà in B"

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito ad alcuni articoli del noto quotidiano sportivo.

“Al contrattacco” “Il sogno rimonta” “Il mercato” Se avete un amico tifoso bianconero che legge la Gazzetta, ditegli per favore che se tutto andrà bene la #Juventus 23-24 giocherà in B, sarà fuori dalle coppe per anni e perderà tutti i suoi campioni che non potrà più stipendiare", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito ad alcuni articoli del noto quotidiano sportivo.