Ziliani incredulo: "Solo in Italia gli arbitri credono ai tuffi di Chiesa, Cuadrado e Dybala"

L'incredibile episodio del rigore fischiato a Chiesa, in una situazione di simulazione abbastanza chiara, ha mandato in escandescenza tutto il web. Ne ha parlato anche il giornalista Paolo Ziliani su Twitter: "È inutile, è ufficiale: ci prendono per il c***. Credono anche ai tuffi di Chiesa, dopo Cuadrado, dopo Dybala. Solo i nostri arbitri, gli arbitri AJA. Signori e signore, la Serie A col verme. Buona digestione".