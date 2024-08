Zola: "Mi fido di Conte. Il Napoli ha lavorato molto, deve ancora sbocciare"

Gianfranco Zola, intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul Napoli: "E’ ancora presto, anche perché ci si ricorda sempre di come arrivi alla fine, non di come parti. Antonio Conte è uno che i conti alla fine li fa sempre quadrare. Sicuramente il risultato di Verona dice che non sono partiti benissimo, ma è una squadra che deve ancora sbocciare. Antonio tra l’altro è uno che lavora molto a livello fisico, soprattutto in preparazione, quindi può esserci anche un problema di questo genere.

Ma non mi preoccupo minimamente: devono ancora recuperare l’attaccante centrale perché per Antonio è un giocatore molto importante. Lukaku o Osimhen? La relazione tra Osimhen e la società non la conosco e questa ha un peso importante. Osimhen ha dimostrato di essere un giocatore importante, e come qualità è un giocatore che presto molto alle caratteristiche dell’attaccante che Conte vuole. Sia Osimhen e Lukaku sono due giocatori di valore, con qualità fisiche e di gioco simili. Ma dipende molto dalle relazioni, e queste non le conosco.

Se può colmare il gap con l’Inter? L’Inter, se parliamo di quella dell’anno scorso, ha creato distanza tra sé e e tutte le altre. E’ un campionato dove non solo il Napoli, ma la Juve, il Milan e la stessa Atalanta sono tutte squadre estremamente competitive. Si preannuncia un campionato importantissimo e il Napoli è una di quelle che può essere un’insidia per l’Inter".