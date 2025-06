Il Flamengo ribalta il Chelsea: 3-1 a Philadelphia! In gol anche l'ex Juve Danilo

Il Chelsea spreca tutto contro il Flamengo, facendosi rimontare da 1-0 a 3-1 in pochi minuti e complicando la qualificazione agli ottavi del Mondiale per club. Dopo un primo tempo positivo, concluso in vantaggio grazie al gol di Neto, i Blues si sono sciolti nella ripresa, subendo tre reti e chiudendo in dieci per la folle espulsione di Nicolas Jackson. L’immaturità della squadra, soprattutto in difesa, è riemersa in modo preoccupante.

Il Flamengo, spinto dal tecnico Filipe e dai cambi decisivi, ha ribaltato la gara con i gol di Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan. I brasiliani sono ora vicinissimi al passaggio del turno, mentre il Chelsea dovrà vincere l’ultima gara contro l’Esperance. Maresca dovrà lavorare su tenuta mentale e coesione del gruppo. La lezione di Philadelphia è chiara: serve maturità, soprattutto nei momenti chiave.