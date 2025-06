Ufficiale Mondiale per Club, le formazioni di Flamengo-Chelsea: l'ex Jorginho dal 1'

A Philadelphia va in scena uno degli incroci più attesi della fase a gironi del Mondiale per Club. Per la seconda giornata del Gruppo D, Flamengo e Chelsea si affrontano in un vero e proprio scontro al vertice (calcio d’inizio alle 20:00), dopo aver debuttato entrambi con un successo.

La sfida potrebbe decidere il primo posto del girone, fondamentale in vista degli incroci nella fase a eliminazione diretta. Enzo Maresca opta per una difesa a quattro con Malo Gusto a destra, Chalobah, Colwill e Cucurella a completare il reparto. A centrocampo ci sono Reece James, Caicedo ed Enzo Fernández, mentre in attacco Delap, alla prima da titolare, è supportato da Cole Palmer e Neto.

Dall’altra parte, il Flamengo di Filipe Luis conferma il 4-2-3-1 con tanta esperienza e qualità. In campo due ex volti noti della Ligue 1 come Luiz Araújo (ex Lille) e Gerson (ex Marsiglia), mentre in mediana spicca il nome di Jorginho, ex Chelsea, in coppia con il cileno Erick Pulgar. In avanti, spazio al talento di Gonzalo Plata.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Danilo, Ayrton Lucas, Leo Pereira, Wesley; Pulgar, Jorginho; Luiz Araujo, Gerson, De Arrascaeta; Gonzalo Plata.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Delap, Neto.