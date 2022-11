Allarme Argentina: differenziato per Messi, ma l'esordio in Qatar non sembra a rischio

Scatta l'allarme in Argentina: Messi è a rischio per la gara inaugurale in Qatar contro l'Arabia Saudita?

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Scatta l'allarme in Argentina: Messi è a rischio per la gara inaugurale in Qatar contro l'Arabia Saudita? Come evidenziato dai media locali, la Pulce oggi ha svolto allenamento differenziato, entrando in campo dieci minuti più tardi rispetto ai compagni e senza mai toccare il pallone. Fonti vicine alla Nazionale riferiscono che l'asso del Paris Saint-Germain dovrebbe essere comunque a disposizione di Scaloni per il match di mercoledì, ma quest'inquietudine rischia di agitare le acque a pochi giorni dalla gara più attesa.