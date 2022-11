Ancora polemica sul Qatar: rigori sospetti nei test pre-Mondiale, alert alla FIFA

Per ora si tratta di un semplice alert, nulla di provato e la FIFA al momento non ha confermato la notizia.

Il Qatar battezzerà il Mondiale. Domani alle 17 la partita inaugurale della kermesse vedrà la nazionale di casa affrontare l'Ecuador e alla vigilia della partita dall'Inghilterra arriva una nuova polemica. Il Daily Mail fa sapere che alcuni sospetti circondano l'ambiente in merito a presunti favori arbitrali ricevuti dal Qatar nelle tante (nove) amichevoli disputate in questo 2022 a porte chiuse e senza alcuna copertura televisiva.

Il tabloid inglese scrive che uno dei partner d'integrità della FIFA avrebbe contattato il massimo organismo calcistico internazionale per evidenziare proprio quest'aspetto, i tanti penalty ricevuti. Per ora si tratta di un semplice alert, nulla di provato e la FIFA al momento non ha confermato la notizia.