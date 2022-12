Argentina-Australia, lo juventino Di Maria è in panchina ma non verrà rischiato

È in panchina, ma Angel Di Maria non scenderà in campo in Argentina-Australia.

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport È in panchina, ma Angel Di Maria non scenderà in campo in Argentina-Australia. Secondo quanto riferito da Olé, infatti, il Fideo, pur presente tra le riserve a bordocampo, non è giudicato dallo staff di Scaloni in condizioni tali da poterlo rischiare, puntando ai quarti di finale che gli consentirebbero di avere sei giorni di tempo per recuperare.