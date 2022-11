Argentina-Messico, è già tensione a tre giorni dalla sfida: scontri tra le tifoserie

Scontri a Doha tra tifosi messicani e argentini. In rete circolano alcune immagini che evidenziano alcuni attimi di tensione fuori da uno stadio.

© foto di Fabio Russo

Scontri a Doha tra tifosi messicani e argentini. In rete circolano alcune immagini che evidenziano alcuni attimi di tensione fuori da uno stadio. Dagli insulti si è passati ai colpi proibiti e fortunatamente la calma è stata ripristinata velocemente grazie all'intervento delle autorità locali. Ricordiamo che le due selezioni sono nello stesso girone e sabato si scontreranno per una sfida già decisiva per l'accesso agli ottavi di finale.