Ufficiale Caso Balogun ai Mondiali, Infantino pronto a cambiare le regole: la decisione

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Dopo la sospensione della squalifica inflitta a Folarin Balogun per l’espulsione contro la Bosnia-Erzegovina, la FIFA avvia una revisione delle procedure

Il caso Folarin Balogun potrebbe portare a una revisione delle procedure disciplinari della FIFA. La decisione di sospendere la squalifica di una giornata inflitta all’attaccante statunitense dopo l’espulsione nella partita dei Mondiali 2026 contro la Bosnia-Erzegovina ha riacceso il dibattito sulle regole in vigore. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su una possibile modifica del regolamento, è arrivata la conferma ufficiale attraverso un comunicato della stessa FIFA, che ha annunciato l’avvio di un approfondimento sulla gestione dei procedimenti disciplinari.

Caso Balogun, la FIFA annuncia una revisione: decisione attesa a dicembre

Nella nota, il massimo organismo calcistico internazionale ha spiegato i motivi dell’iniziativa e indicato i tempi previsti per arrivare a una conclusione: "A seguito della decisione della Commissione Disciplinare indipendente della FIFA di sospendere, con un periodo di prova di un anno, la squalifica di una giornata inflitta al calciatore statunitense Folarin Balogun dopo la sua espulsione nella partita contro la Bosnia-Erzegovina durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, è stato stabilito che la Commissione Legale della FIFA procederà a una revisione delle procedure disciplinari dell'organizzazione". Gli esiti dell’analisi saranno sottoposti al Consiglio della FIFA nella riunione prevista per dicembre 2026, come precisato nella parte conclusiva del comunicato: "I risultati di tale revisione saranno presentati nel corso della prossima riunione del Consiglio della FIFA, in programma a dicembre 2026".