Ufficiale Scozia, svolta in panchina: Pocognoli è il nuovo ct di McTominay e Gilmour

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Scozia, Pocognoli è il nuovo commissario tecnico: biennale per il secondo ct straniero.

La Scozia ha scelto Sebastien Pocognoli come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidando la panchina al 39enne belga con un contratto biennale. Pocognoli raccoglie l'eredità di Steve Clarke dopo l'ultima esperienza alla guida del Monaco. In precedenza aveva allenato l'Union Saint-Gilloise, trascinandolo nella stagione 2024-25 alla conquista del primo titolo nazionale dopo 90 anni. Un percorso che gli ha permesso di imporsi come uno dei tecnici emergenti del panorama europeo e di attirare l'attenzione della Federazione scozzese.

Pocognoli nuovo ct della Scozia: è il secondo straniero della storia

Con il suo arrivo, Pocognoli diventa appena il secondo allenatore straniero nella storia della nazionale maschile scozzese, dopo il tedesco Berti Vogts. Il nuovo ct ha accolto con entusiasmo l'incarico e ha già fissato l'obiettivo: consolidare quanto costruito dal suo predecessore e regalare ai tifosi una squadra di cui essere orgogliosi. Il tecnico ha inoltre spiegato di aver studiato approfonditamente la nazionale e il calcio scozzese fin dall'inizio delle trattative, individuando gli aspetti sui quali lavorare per aprire un nuovo ciclo.