Belgio, Lukaku si allena ancora a parte: Martinez spera di averlo con la Croazia

Niente da fare, Romelu Lukaku non anticiperà i tempi di recupero e salterà certamente le prime due partite del Mondiale con il suo Belgio. La notizia viene confermata oggi da AFP, che sottolinea come anche oggi il centravanti dell'Inter non si è allenato. L'obiettivo del commissario tecnico Roberto Martinez è averlo a disposizione per il terzo incontro con la Croazia.