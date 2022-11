Francia-Danimarca, le formazioni ufficiali: Theo e Giroud sfidano Kjaer

GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A INTER-SAMP, COMUNICATO CURVA NORD: "GIORNATA TRAGICA, DIPINTI INGIUSTAMENTE COME MOSTRI" La Curva Nord ha voluto spiegare ai tifosi dell'Inter la realtà sui fatti accaduti durante la partita con la Sampdoria La Curva Nord ha voluto spiegare ai tifosi dell'Inter la realtà sui fatti accaduti durante la partita con la Sampdoria