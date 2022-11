Francia, l'annuncio di Deschamps: "Sarà Giroud a sostituire Benzema"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - DOHA, 21 NOV - E' Olivier Giroud l'uomo del giorno in casa dei Bleus, chiamati alla "mission impossible" di bissare il titolo vinto in Russia 4 anni fa: "con l'assenza di Benzema - ha confermato oggi il ct Didier Deschamps in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Australia - è Olivier Giroud, che non era molto amato dai francesi, che sarà il titolare...ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo in questa stanza" ha aggiunto rivolto ai giornalisti, che hanno riso alla battuta del ct. "La Francia è molto felice - ha aggiunto Deschamps - e anch'io e Olivier lo siamo. Lui è con noi da molto tempo.