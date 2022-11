Il Belgio vince, ma che fatica! Il Canada sbaglia un rigore e recrimina con l'arbitro

Belgio in grossa difficoltà contro il Canada, ma alla fine vincente.

Belgio in grossa difficoltà contro il Canada, ma alla fine vincente. Con tanti ringraziamenti a Thibaut Courtois, che si conferma attualmente il miglior portiere al mondo. Applausi per i canucks: simpatici, volenterosi. Ma dannatamente imprecisi. E traditi dai suoi migliori giocatori. Se da una parte Alphonso Davies si porterà dietro il fardello del rigore sbagliato sullo 0-0, dall'altra ci è toccato ricontrollare in distinta l'effettiva presenza in campo di Jonathan David. La spunta il mestiere dei Diavoli Rossi, con molti giocatori al terzo mondiale e con una promessa mai sbocciata del tutto che trova la sua serata di grazia: Michy Batshuayi.

DAVIES SBAGLIA DAL DISCHETTO - Molto meglio la squadra di John Herdman, in campo senza paura e capace più volte di spaventare i più quotati uomini di Roberto Martinez. Canada che ha la chance di sbloccare la dal dischetto per un mani in area di Carrasco su tiro di Buchanan. Davies si fa prendere dall'emozione, Courtois è un gigante che gli rende la porta piccolissima. Ne esce una conclusione pessima, parata senza troppe difficoltà. I Canucks pertanto devono rimandare l'appuntamento con la prima rete in un Mondiale, considerando che nell'unica partecipazione, a Messico '86, chiuse a secco dopo tre partite.