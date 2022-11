Il Senegal vince, ma non c'è la versione migliore di Koulibaly: "Quell'errore su Muntari..."

GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A ROMA DELUDENTE ALLA PRIMA AMICHEVOLE IN GIAPPONE: PARI SENZA RETI COL NAGOYA GRAMPUS (ANSA) - ROMA, 25 NOV - In Giappone nella prima amichevole della tournée della Roma vince la noia. Al Toyota Stadium contro il Nagoya Grampus finisce 0-0 e l'unico pericolo corso dai padroni di casa è sulla traversa colpita da Ibanez al 57'. Un... (ANSA) - ROMA, 25 NOV - In Giappone nella prima amichevole della tournée della Roma vince la noia. Al Toyota Stadium contro il Nagoya Grampus finisce 0-0 e l'unico pericolo corso dai padroni di casa è sulla traversa colpita da Ibanez al 57'. Un...