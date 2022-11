Iran dominato: Stati Uniti avanti 1-0 all'intervallo

Gli Stati Uniti dominano e chiudono avanti 1-0 il primo tempo contro l'Iran.

STATUNITENSI ALL’ATTACCO - Sono gli USA a farsi preferire nel complesso con una continua pressione sull’area iraniana senza però trovare sbocchi importanti per fare male, mentre la squadra mediorientale agisce più di rimessa con Azmoun e Taremi che però faticano a sorprendere la retroguardia in velocità e hanno poco appoggio dai centrocampisti. Gli Stati Uniti continuano a fare la partita e creare occasioni da rete o comunque tenere in apprensione la difesa iraniana che spesso fatica ad allontanare il pericolo e ringrazia a lungo la scarsa mira degli avversario e di Weah in particolare.

ARRIVA IL GOL - Il gol arriva così poco prima del 40’ con McKennie che apre il gioco sulla destra pescando l’inserimento di Dest che di testa serve in mezzo Pulisic che da due passi non fallisce e porta avanti i suoi. L’Iran accusa il colpo e continua ad avere disattenzioni difensive come in occasione del vantaggio avversario. Allo scadere gli USA troverebbero anche il raddoppio con Weah che però è pescato in fuorigioco. L'Iran nel finale perde per un infortunio muscolare l'esterno difensivo Mohammadi, sostituito da Karimi.