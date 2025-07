Del Genio: “Lucca? Se giochi solo diretto sulla prima punta rischi di perdere De Bruyne…”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: “Lucca? Dobbiamo capire cosa vuole fare Conte quest’anno, non solo dal punto di vista del sistema. Un po’ di preoccupazione ce l’ho. Al di là della bravura o meno, io apprezzo Lucca ma non mi sembra come Lukaku, ovvero un giocatore fisico che si fa giocare la palla addosso ma capace anche di farti la giocata tecnica con gol e assist come fatto l’anno scorso.

Non vorrei che il Napoli lavorasse mentalmente solo sulla tipologia di calcio che prevede la palla diretta sulla prima punta e non vorrei che questo avvenisse soprattutto alla luce dell'acquisto di De Bruyne. Se andiamo diretti su Lucca o Lukaku, perdiamo la possibilità di dare la palla tra le linee ad un giocatore fenomenale che abbiamo acquistato tra le linee come il belga. Cercherei un giocatore che partecipa di più al gioco. Però il Napoli sa che vuole fare, Conte sa il tipo di calcio che vuole e quindi avranno fatto delle valutazioni molto precise”.