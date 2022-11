Keylor Navas, esordio disastroso al mondiale: "7 tiri e 7 gol subiti"

"Nemmeno una parata: 7 tiri nello specchio, 7 gol. Facile capire perché ha perso la battaglia parigina con Donnarumma".

Tutti voti negativi per la Costa Rica, a cominciare da Keylor Navas . Il portiere della squadra che ha subito 7 gol dalla Spagna è da 4 per La Gazzetta dello Sport: "Nemmeno una parata: 7 tiri nello specchio, 7 gol. Facile capire perché ha perso la battaglia parigina con Donnarumma".

Stesso voto per il Corriere dello Sport, mentre è da 3 per Tuttosport: "Alla vigilia si era fomentato del fatto che al PSG non lo fanno giocare per decreto. Beh, da ieri sera, Donnarumma ha sette motivi in più per essere titolare".

Infine è da 4 per TMW: "Pronti via e ringrazia la scarsa mira della Spagna, ma non dura molto. Può poco su quattro reti degli iberici, ma in occasione del quarto pasticcia con Oviedo e spiana la strada alla doppietta di Ferran Torres. Male anche sulla respinta che porta al gol di Soler".