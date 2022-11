Marocco-Croazia, formazioni ufficiali: titolari Vlasic e Brozovic, c'è Amrabat

nizia il Mondiale in Qatar per Croazia e Marocco. Il commissario tecnico Dalic inserisce una squadra con Brozovic e Vlasic

Inizia il Mondiale in Qatar per Croazia e Marocco. Il commissario tecnico Dalic inserisce una squadra con Brozovic e Vlasic, con Kramaric centravanti e Perisic sulla fascia sinistra. In campo anche Modric. Per il Marocco c'è Amrabat, ma anche una vecchia conoscenza come Hakimi.

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Allenatore:Regragui.



Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Dalic.