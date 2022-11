Messico-Polonia 0-0, le pagelle di Tmw: Lozano inesauribile, Zielinski in ombra

Termina 0-0 Messico-Polonia, primo match dei Mondiali di Qatar 2022 che vedeva in campo due calciatori del Napoli.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina 0-0 Messico-Polonia, primo match dei Mondiali di Qatar 2022 che vedeva in campo due calciatori del Napoli. Di seguito le pagelle di Hirving Lozano e Piotr Zielinski a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

Lozano 6,5- Motorino inesauribile sia a destra sia a sinistra. Affonda con continuità e quando può si accentra e taglia per liberare la corsia al terzino che lo segue. Sforna assist e tenta anche qualche sortita personale, ma senza riuscire a essere realmente incisivo.

Zielinski 5 - Gioca in appoggio a Lewandowski col compito di supportarlo ma non trova la posizione per fare le cose che gli riescono meglio.