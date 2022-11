Pensano di guardare Germania-Giappone, ma è una gara di FIFA: succede in Vietnam

Decine di migliaia di spettatori per Germania-Giappone, peccato che la gara fosse su FIFA.

Decine di migliaia di spettatori per Germania-Giappone , peccato che la gara fosse su FIFA. È accaduto in Vietnam, come raccontato dal portale locale VNExpress . Nel Paese, i diritti televisivi del Mondiale non sono stati acquistati da alcuna emittente e così gli appassionati di calcio fanno riferimento a canali alternativi per seguire la rassegna iridata. Tra questi, YouTube, dove però bisogna fare una certa attenzione.

In particolare, moltissimi utenti sarebbero rimasti ingannati da diversi canali del popolare sito di streaming, che assicuravano di trasmettere in diretta la sfida tra nipponici e tedeschi. Peccato che la gara, fosse, appunto, giocata su FIFA 23 e non quella effettivamente vinta da Asano&Co: se in molti si sono accorti dell'errore, tanti altri sono stati ingannati da una qualità video piuttosto bassa, che faceva pensare a uno streaming reale ma solo particolarmente sfocato. Un canale di quelli coinvolti, nello specifico, è arrivato ad avere 40mila spettatori in contemporanea, con un ritorno economico non indifferente.