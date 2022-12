Qatar 2022, continua la terza giornata dei gironi: il programma completo

Si concludono oggi anche i gironi E e F di Qatar 2022.

Si concludono oggi anche i gironi E e F di Qatar 2022. Il Belgio deve battere la Croazia per qualificarsi agli ottavi, in contemporanea l'altra gara del Gruppo F Canada–Marocco. Per il Gruppo E Spagna, Giappone, Costa Rica e Germania sono ancora tutta in corsa per la qualificazione. Di seguito il programma completo.

Giovedì 1 dicembre

Ore 16.00 Croazia-Belgio (Rai 1, Rai Play)

Ore 16.00 Canada-Marocco (Rai Sport, Rai Play)

Ore 20.00 Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play)

Ore 20.00 Costa Rica-Germania (Rai Sport, Rai Play)