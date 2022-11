Qatar 2022, l'Arabia utilizza 4 slot per i cambi ma non c'è infrazione: il motivo

Questa sostituzione è chiamata APCS (additional permanent concussion substitutes).

Anche in quella occasione dopo un scontro di gioco il portiere iraniano è stato costretto al cambio. Al termine della gara l'Iran contava ben sei sostituzioni, una in più di quelle previste. Questa sostituzione è chiamata(additional permanent concussion substitutes) ed è stata sperimentata per la prima volta in Premier League nel 2020/2021. Si tratta di una delle poche regole in cui l'arbitro non ha potere decisionale, ma il tutto sta ai video e agli esami dei medici, che devono prendersi tutto il tempo necessario per una sostituzione. Se il direttore di gara, però, dovesse ritenere che l'APCS sia stato usato in maniera errata, dovrà avvisare la federazione. Quando una squadra effettua un cambio per APCS, gli avversari in automatico guadagnano anche loro la possibilità di effettuare la sostituzione.