Qatar 2022, si parte! Tutti i numeri del Mondiale: 4 gare al giorno, 8 stadi, oltre 3mln di persone

Calcio no stop per 28 giorni, oltre un milione di tifosi attesi in un'unica città, temperature esterne fra i 18 e i 24 gradi.

Calcio no stop per 28 giorni, oltre un milione di tifosi attesi in un'unica città, temperature esterne fra i 18 e i 24 gradi... Cosa attende Nazionali e tifosi di tutto il mondo durante Qatar 2022? Proviamo a spiegarvelo coi numeri, analizzando i dati più significativi e curiosi che abbiamo raccolto proprio durante il nostro viaggio in Qatar dello scorso giugno.

28 giorni

Il Mondiale in Qatar, al via il 20 novembre 2022 con la gara inaugurale fra Qatar ed Ecuador, durerà 28 giorni visto che la finale si terrà il 18 dicembre 2022. Non certo un giorno qualsiasi, ma il Qatar National Day che commemora l'unificazione del Qatar del 18 dicembre 1878 sotto lo sheikh Jassim bin Mohammed al-Thani, fondatore del Qatar.

Temperatura tra i 18° e i 24°

Le temperature previste in Qatar tra novembre e dicembre saranno comprese fra una minima di 18° e una massima di 24°. Condizioni meteo che, unite al sistema di aria condizionata presente in ogni impianto sportivo, permetteranno di avere sempre un fattore meteo favorevole.