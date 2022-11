Spagna-Germania, formazioni ufficiali: entrambe col falso nove

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, gara che completa la seconda giornata del Gruppo E di Qatar 2022.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, gara che completa la seconda giornata del Gruppo E di Qatar 2022. Un solo cambio per gli iberici, rispetto al 7-0 contro il Costa Rica, con Carvajal a prendere il posto di Azpilicueta sulla corsia destra. Per il resto avanti col falso nueve e Morata ancora in panchina. Per quel che riguarda la Germania, il ko contro il Giappone costa una maglia da titolare a Schlotterbeck, disastroso all'esordio e ad Havertz. Al loro posto Kehrer e Goretzka: