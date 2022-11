Tris al Galles! L'Inghilterra passa agli ottavi da prima

L'Inghilterra piega 3-0 il Galles nel derby britannico del Gruppo B e conquista la qualificazione agli ottavi dei Mondiali in Qatar da prima del girone.

L'Inghilterra piega 3-0 il Galles nel derby britannico del Gruppo B e conquista la qualificazione agli ottavi dei Mondiali in Qatar da prima del girone. Come nel match d'esordio contro l'Iran, la squadra di Southgate ha dilagato una volta sbloccato il match e ha presto preso il largo.

Uno-due micidiale e l'Inghilterra vola. Al 49esimo Foden si è acceso e ha conquistato una punizione trasformata da Marcus Rashford. Poi l'attaccante del Manchester City, sull'azione successiva, ha sfruttato l'assist di Kane per chiudere i giochi al 51esimo. S'è concentrato tutto lì, in quei pochi secondi. Vista la vittoria degli USA contro l'Iran all'Inghilterra sarebbe bastato pareggiare ma Pickford e compagni - capito che si poteva andare oltre con uno sforzo non eccessivo - hanno deciso di andare oltre. L'uno-due terribile appena raccontato, poi lo 0-3 definitivo che è frutto di una verticalizzazione di Kalvin Phillips e, soprattutto, di una serpentina di Marcus Rashford.

L'Inghilterra ha chiuso il gruppo B con sette punti e al primo posto. Il Galles con un pareggio e due sconfitte è invece tra le peggiori squadre viste in Qatar. Il ciclo dei Ramsey e dei Bale non ha più nulla da dare a questa nazionale: quello di stasera, con tutta probabilità, è da etichettare come il canto del cigno di una intera generazione.