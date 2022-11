UFFICIALE - Il Camerun sospende Onana per ragioni disciplinari: il comunicato

La Federcalcio rende nota la sua posizione sul caso di André Onana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Federcalcio rende nota la sua posizione sul caso di André Onana. Come si legge in un comunicato del club, il portiere dell’Inter è stato temporaneamente sospeso dal gruppo per ragioni disciplinari. La Fecafoot ribadisce il suo pieno supporto al tecnico e al suo intero staff nel preservare la disciplina, la solidarietà e la coesione nella Nazionale.