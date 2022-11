UFFICIALE - Qatar 2022, Argentina e Polonia agli ottavi: accoppiamento proibitivo per Zielinski

Argentina e Polonia sono le due qualificate agli ottavi di finale del Gruppo C dei Mondiali in Qatar.

Argentina e Polonia sono le due qualificate agli ottavi di finale del Gruppo C dei Mondiali in Qatar. Gli argentini chiudono al primo posto il girone e affronteranno agli ottavi l'Australia, seconda del Gruppo D. Impegno durissimo, invece, per la Polonia di Zielinski che dovrà vedersela contro i campioni del mondo in carica della Francia.