UFFICIALE - Qatar 2022, la francese Frappart sarà la prima donna ad arbitrare ai Mondiali

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Per la prima volta nella storia dei Mondiali, un arbitro donna dirigerà una partita. La francese Stephanie Frappart è stata infatti designata per Costarica-Germania, partita del girone E, che si giocherà giovedì prossimo. Frappart è una delle tre donne nel gruppo dei 36 direttori di gara e finora nessuna era stata ancora scelta come arbitro. Tutte e tre avevano svolto il ruolo di quarto uomo. (ANSA).