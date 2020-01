AUDIO - "Il peggior Napoli di tutti i tempi!", Martino e Del Genio delusi in radiocronaca a KK

C'è tanta delusione in casa Napoli dopo l'ennesima sconfitta interna, stavolta per mano della Fiorentina. Una delusione palpabile anche nella radiocronaca di Carmine Martino e Paolo Del Genio per Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. "Da rivedere il Napoli, che forse dovrà spingere in campo anche i nuovi acquisti. Sarebbe ora per provare a cambiare musica", dice Martino, seguito a ruota da Del Genio che ci va giù pesante: "E' il peggior Napoli di tutti i tempi: sempre vulnerabile dietro e mai pericoloso in avanti".