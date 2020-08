FOTO - Nuova maglia: manca Koulibaly tra i modelli, c’è Meret e non Ospina

Il Napoli ha pubblicato sui social un video con la nuova maglia con tanto di foto. Tra i modelli azzurri scelti per la copertina di Facebook non c'è Koulibaly e per i portieri c'è Meret e non Ospina, possibile indizio di mercato. In primo piano, ovviamente, capitan Insigne. Alle sue spalle Mertens con Zielinski e Fabian, perni del Napoli del futuro. Manca l'ultimo arrivato Osimhen perché evidentemente - utilizzando scatti dello scorso anno ritoccati con photoshop - non si disponevano ancora di sue immagini. Di seguito la foto della SSC Napoli: