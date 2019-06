FOTO - Sarri come Giuda, il neo allenatore della Juve torna sul presepe con un sacchetto di 30 denari

Maurizio Sarri e la Juventus, una storia d'amore che i napoletani faticano a digerire dopo quanto fatto dal tecnico sulla panchina azzurra. Sarri, però, è tornato sui presenti di artigiani partenopei, ma stavolta in vesti ben poco gloriose: come mostra uno scatto che circola sui social, la nuova statuina del neo allenatore della Juve e prodotta dall'artigiano Genny Di Virgilio lo ritrae con indosso la tuta dei bianconeri insieme ad un sacchetto di tre denari, in riferimento al tradimento di Giuda.