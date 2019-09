GRAFICO Sky - Liverpool in campo con l'undici tipo: in mediana l'escluso è Milner

Pochi dubbi di formazione per Jurgen Klopp in vista della sfida al Napoli. Secondo Sky Sport, ci sarà l'undici tipo in campo, eccezion fatta per Alisson, infortunato, che sarà rimpiazzato da Adrian. In mediana out Keita, Milner va in panchina e in campo il trio Fabinho-Henderson-Wijnaldum. Tridente delle meraviglie in attacco. Di seguito il grafico dell'emittente satellitare.