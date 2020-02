TABELLA - Il nuovo Fabian colpisce ancora: corre più di tutti (11,742 km), sorprendono anche Elmas e Maksi

Il nuovo Fabian colpisce ancora. L'applicazione del centrocampista spagnolo a seguire i dettami di Gattuso ne hanno fatto un nuovo perno della squadra. Contro l'Inter in Coppa Italia era stato secondo solo a Demme per chilometri percorsi, ieri a Cagliari invece nessun azzurro ha corso di più: 11,742 chilometri. Alle sue spalle, con giusto qualche metro in meno, Elmas e Maksimovic. Di seguito la tabella sulla distanza percorsa in Cagliari-Napoli.