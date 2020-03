TABELLA - Porte chiuse danneggiano la Juve: perderà 13mln, da sola la metà della Serie A

L'allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia e, come raccontanto già nelle scorse ore, anche il calcio ne pagherà le conseguenze. Il portale Calcio&finanza riporta attraverso una tabella quello che sarà il danno economico del giocare a porte chiuse fino al 3 aprile (almeno) per le squadre di Serie A: la più colpita la Juventus che da calendario dovrà rinunciare ad aprire le porte dello stadium per ben 3 partite, di fatto bruciando 13 mln di euro, cifra che da sola rappresenta la metà di quanto perderanno tutte le altre squadre di Serie A.