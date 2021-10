TN in Podcast - Rimonta e gestione da big: Spalletti fa 7 su 7 e ritrova due pedine

Il Napoli espugna Firenze, fa 7 su 7 in campionato e resta a punteggio pieno, unica big dei top 5 campionati europei a riuscirci. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato la gara vinta in rimonta, non senza difficoltà, dopo un primo tempo sofferto che dà ancora più peso al successo dei partenopei. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.