VIDEO - De Giovanni: "I tifosi hanno fatto diventare Sarri un Che Guevara, hanno visto in lui ciò che non era"

Sulle frequenze di Televomero lo scrittore e giornalista Maurizio De Giovanni ha così parlato del prossimo approdo di Sarri alla Juve: "Non è Sarri che deve essere oggetto di un nostro giudizio morale, ma sono i tifosi che hanno visto in lui qualcosa che non era. Sarri era uno straordinario allenatore, uno stakanovista, un uomo colto e raffinato, intellettualmente di un certo livello. Ma noi lo abbiamo reso Che Guevara". Ecco il video: