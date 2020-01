VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Napoli senza speranze, pensavate bastasse un motivatore come Gattuso?"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, al termine di Napoli-Fiorentina ha recitato il suo consueto editoriale nel corso di 'Campania Sport': "E' inutile fare tanti calcoli, serve a poco. E' sotto gli occhi di tutti: la slavina non si arresta e il crollo è totale. C'è stato un segnale di miglioramento contro la Lazio, nel secondo tempo, vanificato dall'errore di Ospina, il migliore del Napoli con la Fiorentina. Il problema grave è che s'è visto un primo tempo mediocre, ma un secondo tempo pessimo, penoso, senza speranze. Io non ricordo una stagione, neanche tra le peggiori della storia del Napoli, dieci partite in casa con cinque sconfitte. Gattuso, chiamato a rivitalizzare questo Napoli, in conferenza fa il fenomeno. Siamo tutti d'accordo con lui, che grande uomo, chapeau all'uomo Gattuso. Ma al Napoli serviva un allenatore capace di tirare fuori la squadra dalle macerie di Ancelotti, ma pensare che bastasse chiamare un motivatore è stato un esercizio di ottimismo esagerato".