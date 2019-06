VIDEO - L'ex Inter Sneijder l'ha fatta grossa: arrestato ubriaco mentre danneggiava un auto

Stavolta Wesley Sneijder (35) l'ha fatta grossa. Stando a quanto riferito da gli olandesi di Soccernews.nl, il trequartista dell'Al Gharafa è stato fermato dalla polizia in stato di ubriachezza, intento a dannegiare un'auto in sosta. L'ex Inter, come mostra un video, è salito sul tetto di una vettura, cominciando poi a tirare calci al parabrezza. Il giocatore è stato anche rilasciato, tutto s'è risolto, seppur con una brutta figura diventata ben presto pubblica. Di seguito le immagini tratte da Youtube.