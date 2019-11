VIDEO - Maradona emoziona Federer in campo: "Sarai sempre il più grande!"

Al termine dell'incontro tra Roger Federer e Zverev, sul maxi-schermo del Parque Roca, in Argentina, è apparso Diego Armando Maradona. Il motivo? Un video-messaggio per il più forte tennista di sempre, dal calciatore più forte di sempre: "Ciao Maestro, ciao macchina, come mi piace chiamarti. Sei stato, sei e sempre sarai il più grande. Non c’è nessuno come te, voglio che tu sappia che se hai qualche problema nel mio paese puoi chiamarmi e dirmi di cosa hai bisogno. Un bacio a tua moglie e ai tuoi bambini. Sei il più grande". Subito dopo Federer è apparso molto emozionato e, sorridendo, ha versato qualche lacrima di gioia. Di seguito il video.



El saludo de Diego Maradona para Roger Federer. Del más grande futbolista de todos los tiempos, al más grande tenista de todos los tiempos. pic.twitter.com/UAME8JaECU — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2019