VIDEO - Quando Ibra disse: "Gattuso è un grande, che grinta! Se ci rilassiamo..."

C'è un rapporto speciale tra Gattuso e Ibrahimovic, entrambi accostati al Napoli in questo ultimo periodo. Nel 2010, ai microfoni di Milan Channel, l'ex allenatore rossonero parlà così: "Cosa dico a Ibra per caricarlo prima delle partite? Nulla, se no ammazza qualcuno (ride, ndr). Non ha bisogno di essere caricato. Deve stare tranquillo. Ricordo che i primi giorni Nesta e Pirlo tagliavano le riviste sul giornale di chi parlava male di lui o di avversari che non avevano paura di noi, io dicevo: ma siete rincoglioniti, lasciatelo stare che ci lascia in dieci (ride, ndr). Ibra per me non è una sorpresa, da avversario si vedeva che era forte, vince sempre qualcosa, speriamo ci riesca anche con noi".



Presente in studio, un giovane Ibra rispose: "Rino è un grande perché quando uno si rilassa lui picchia tutti (ride, ndr), è buono per me che se mi rilasso c'è lui dietro che mi da motivazioni e adrenalina sul riscaldamento. Quando Rino non gioca tutti zitti, quando c'è ci dà grandi motivazioni, ci aiuta e poi ha una grinta incredibile. E' un grande esempio e in campo è un animale. Sono contento di giocare con lui, mi ha aiutato dal primo giorno".