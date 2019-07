VIDEO TN - Mertens: "Record di Hamsik? Anche per questo vorrei rinnovare e restare tanti anni"

Dries Mertens sta continuando la sua scalata verso la vetta della classifica marcatori all-time del Napoli. E, per arrivarci, vuole restare a lungo in azzurro, come dichiarato dal belga stesso nell'incontro con i tifosi di stasera: "Non c'è il presidente, c'è Giuntoli, io vorrei fare tanti anni qui ma ho già 32 anni, ma ne ho ancora qualcuno. Battere il record di Marek? Già giocare per il Napoli è un sogno, poi già battere il record di Maradona è un sogno, fare più gol ancora di più! Per questo voglio firmare e restare per battere altri record e fare di più anche perché Lorenzo è dietro".