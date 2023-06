Cominciata in mattinata rimozione striscioni Scudetto: si parte da Bagnoli-Fuorigrotta

Come riportato da Il Mattino, gli interventi sono partita dalla Municipalità X: la Napoli Servizi ha effettuato un censimento preliminare

In mattinata sono cominciate le operazioni di rimozione degli striscioni affissi in città per festeggiare lo Scudetto del Napoli. Come riportato dall'edizione online de Il Mattino, gli interventi sono partita dalla Municipalità X: la Napoli Servizi ha effettuato un censimento preliminare delle attività da scolgere nell'area di Bagnoli-Fuorigrotta, dando poi il via alla rimozione degli addobbi.