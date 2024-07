Ass. Cosenza: "Lavoro graduale per andare in metro allo stadio, servono più treni"

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza: "L’inaugurazione della Linea 6 è importante e il servizio migliorerà gradualmente nei prossimi anni. Ci vuole pazienza. Parte dalla Mostra d’Oltremare, la stazione è la stessa della Cumana, quindi a Piazzale Tecchio e c’è un’uscita proprio davanti all’università. Poi c’è una fermata a Viale Augusto, una al Largo Lala, a Mergellina, all’Arco Mirelli (Piazza della Repubblica), a San Pasquale, a Chiaia e a Municipio, dove si può fare interscambio con Linea 1. Quindi tutta l’area di Fuorigrotta e di Chiaia sono collegate con Municipio. Siamo in progettazione per la prosecuzione della Linea 6 dalla Mostra verso Bagnoli.

La stazione di Arco Mirelli, che chiamiamo anche Repubblica, è progettata da Hans Kollhoff presenta opere d’arte di Rebecca Horn. La stazione di San Pasquale è di Boris Podrecca, mentre quella di Chiaia è del nostro Uberto Siola con opere di Peter Greenaway, un regista. Sono tre stazioni fotografatissime: non vi dico la reazione del Direttore Generale della Commissione Europea quando le abbiamo inaugurate. Sono frutto di un lavoro che viene da lontano e sono convinto che finiranno su tutti i giornali del mondo per bellezza. Organizzeremo delle giornate dedicate agli ingegneri, agli architetti e ai cittadini per ogni stazione tra fine anno e inizio 2025. Ognuna merita un’inaugurazione.

Tutto è migliorabile, ma stiamo lavorando tanto anche per il futuro. Riusciremo a togliere le automobili da Napoli solo dando la possibilità a tutti di raggiungere la città con il trasporto pubblico. L’obiettivo del futuro non è tanto lavorare sul centro, ma verso i Comuni della città metropolitana.

Andare allo Stadio con la metro? Sarà possibile, ma sarà graduale. Dobbiamo aumentare i treni. Nei prossimi anni ci sarà un lavoro di progressione con i nuovi treni. Siamo pronti per i viaggiatori senza eventi eccezionali, ma con gli eventi bisogna essere ancora prudenti, perché bisogna aumentare la frequenza dei treni".