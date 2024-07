Campi Flegrei, forte scossa di terremoto magnitudo 3.6: paura tra i residenti

vedi letture

Una nuova scossa si è registrata anche alle 8.27 di magnitudo inferiore. Lo sciame sismico era andato avanti per tutta la notte

Forte scossa di terremoto avvertita ai Campi Flegrei questa mattina alle 8.08. Grande paura per i residenti. Magnitudo 3.6 ad una profondità di 2 km. La scossa si è sentita anche al centro di Napoli. Sui social tanti messaggi, persone in strada. Una nuova scossa si è registrata anche alle 8.27 di magnitudo inferiore. Lo sciame sismico era andato avanti per tutta la notte.